Charlotte Cardin en deuil

Elle lui rend un bel hommage.

Image de l'article Charlotte Cardin en deuil
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mercredi, sur ses réseaux sociaux, la chanteuse Charlotte Cardin a annoncé le décès de son grand-papa.

« J’ai perdu un des hommes de ma vie hier. Mon Papi, si doux, si intelligent, si sensible. Avec ma Mamie, il m’a fait le cadeau de la musique.

À jamais dans mon cœur. Je te retrouverai dans toutes les plus belles chansons québécoises et dans les envols d’oies blanches qui traversent le ciel. »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Nous lui offrons, à elle et sa famille, nos plus sincères condoléances.

Précisons que Charlotte se lancera dans une tournée en Europe au printemps prochain. Pour l'instant, aucun spectacle n'est prévu à son horaire au Québec dans la prochaine année.

Il y a deux semaines, elle a chanté devant 150 000 personnes sur les Champs Élysées, à Paris. Voyez des images spectaculaires de sa performance ci-dessous.

Photo de Charlotte Cardin
Charlotte Cardin

