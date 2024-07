Charlie figurait parmi les agriculteurs de la plus récente mouture de L'amour est dans le pré.

Il a choisi de faire son voyage final avec Yoann, mais avant son retour au Québec, il a avoué à son accompagnateur que les sentiments amoureux n'étaient malheureusement pas au rendez-vous.

Rien n'indique que Charlie aurait trouvé l'amour depuis son aventure de l'an dernier. Chose certaine, il est très occupé cet été avec les concours hippiques. Son équipe et lui ont remporté plusieurs prix, d'ailleurs.

Sa plus récente photo de profil, partagée sur ses réseaux sociaux, nous montre le nouveau look du cavalier. Le chapeau de cowboy, la barbe fournie et les cheveux longs frisés lui vont à ravir!

Voyez la publication ci-dessous.

On souhaite à Charlie de gagner encore de nombreux rubans grâce à ses chevaux et de trouver l'homme de ses rêves sur le circuit équestre, ou ailleurs.