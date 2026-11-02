Charles Lafortune, Sophie Prégent et leur fils Mathis apparaissent dans une publicité

Charles Lafortune et Sophie Prégent ont récemment fait affaire avec La vie en rose pour faire la promotion d'un produit bien spécial.

« L'an dernier, Mathis, Sophie et Charles vous ont fait craquer avec leurs pyjamas assortis des Fêtes. Vous avez été nombreux à nous dire que vous en vouliez un, vous aussi !

Eh bien, la Vie en Rose nous a entendus ! Les pyjamas des Fêtes de Mathis, Sophie et Charles sont maintenant à vous ! Pour la toute première fois, la Vie en Rose lance une collection exclusive de pyjamas unisexes pour toute la famille, au profit de la Fondation Autiste & Majeur. Charles vous raconte tout dans la vidéo ! »

Pyjama adulte – 39,95 $ ➡️ 20 $ remis à la Fondation

Pyjama enfant – 19,99 $ ➡️ 10 $ remis à la Fondation

« Cette année, c'est à votre tour de vous mettre en pyjama pour la cause ! Que ce soit pour vous, pour toute la famille ou pour offrir en cadeau, chaque pyjama aidera concrètement des adultes autistes partout au Québec à s'intégrer au travail, à maintenir leurs acquis et à briser l'isolement. »

Les pyjamas sont disponibles dans les boutiques la Vie en Rose du Québec et au lavieenrose.com.

« Au nom de la Fondation, ainsi que des adultes autistes et des familles que nous soutenons partout au Québec, MERCI à la Vie en Rose d’avoir transformé un pyjama en un geste de solidarité ! ❤️ », indique la Fondation Autiste et Majeur sur ses réseaux sociaux.

Voyez des images ainsi que la vidéo explicative du produit par Charles Lafortune ci-dessous.