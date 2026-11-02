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Charles Lafortune, Sophie Prégent et leur fils Mathis apparaissent dans une publicité

Ils font la promotion d'un produit de Noël bien spécial.

Sur la photo : Sophie Prégent et Charles Lafortune
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Charles Lafortune et Sophie Prégent ont récemment fait affaire avec La vie en rose pour faire la promotion d'un produit bien spécial.

« L'an dernier, Mathis, Sophie et Charles vous ont fait craquer avec leurs pyjamas assortis des Fêtes. Vous avez été nombreux à nous dire que vous en vouliez un, vous aussi !

Eh bien, la Vie en Rose nous a entendus ! Les pyjamas des Fêtes de Mathis, Sophie et Charles sont maintenant à vous ! Pour la toute première fois, la Vie en Rose lance une collection exclusive de pyjamas unisexes pour toute la famille, au profit de la Fondation Autiste & Majeur. Charles vous raconte tout dans la vidéo ! »

  • Pyjama adulte – 39,95 $ ➡️ 20 $ remis à la Fondation 
  • Pyjama enfant – 19,99 $ ➡️ 10 $ remis à la Fondation

« Cette année, c'est à votre tour de vous mettre en pyjama pour la cause ! Que ce soit pour vous, pour toute la famille ou pour offrir en cadeau, chaque pyjama aidera concrètement des adultes autistes partout au Québec à s'intégrer au travail, à maintenir leurs acquis et à briser l'isolement. »

Les pyjamas sont disponibles dans les boutiques la Vie en Rose du Québec et au lavieenrose.com.

« Au nom de la Fondation, ainsi que des adultes autistes et des familles que nous soutenons partout au Québec, MERCI à la Vie en Rose d’avoir transformé un pyjama en un geste de solidarité ! ❤️  », indique la Fondation Autiste et Majeur sur ses réseaux sociaux.

Voyez des images ainsi que la vidéo explicative du produit par Charles Lafortune ci-dessous.

Mentionné dans cet article

Photo de Charles Lafortune
Charles Lafortune
Photo de Sophie Prégent
Sophie Prégent

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