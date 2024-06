Chantal Lacroix partage une photo révélatrice pour la Journée mondiale du vitiligo

En l'honneur de la Journée du vitiligo, Chantal Lacroix a osé repartager des photos d'une séance photo à laquelle elle a pris part dans le cadre de sa série documentaire Maintenant ou Jamais.

Participer à cette séance n'avait pas été facile pour l'animatrice qui avait beaucoup de complexes face à son corps.

« J’ai osé pour assumer ma différence.

J’ai osé pour démontrer que tous les corps sont beaux et que plus nous afficherons des corps différents plus cela deviendra une normalité », indique-t-elle dans une nouvelle publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Chantal espère sensibiliser les gens à cette condition cutanée. Elle dit espérer qu'un jour le vitiligo soit « reconnue comme maladie auto immune ».

J’ai envie de croire que chaque tache blanche est une partie unique de l'histoire de la personne qui la porte.

« Dans cette quête d'acceptation, il est essentiel de se rappeler que la véritable beauté ne réside pas dans la conformité aux normes traditionnelles de la perfection, mais dans la diversité et l'authenticité de chaque individu. »

Suite à la publication de cette photo révélatrice, plusieurs femmes du milieu culturel québécois ont complimenté la courageuse animatrice. « Tu es magnifique », écrit Suzie Villeneuve. « Belle belle belle… partout!❤️ », indique Marina Orsini. « Belllllllllllle ❤️❤️ », commente Josée Lavigueur.

À noter que le documentaire Maintenant ou Jamais sera rediffusé à Canal Vie dès le 5 août.