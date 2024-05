Chantal Lacroix modifie son visage sur une photo et sa fille la réprimande

Chantal Lacroix partageait récemment une photo d'elle sur ses réseaux sociaux sur laquelle on la voyait jardiner.

Son visage était plus lisse que d'habitude et sa fille, Camly, a immédiatement remarqué le pot aux roses.

« Maman, ça paraît que tu as fait du face tune dans ta photo juste pour te le dire

Tu es très belle, tu en as pas besoin », lui a-t-elle écrit.

Transparente, l'animatrice a partagé un texte sur le sujet lundi.

« Ma fille m’a donné toute une leçon de vie hier soir.

Voyez-vous hier après avoir passé la journée à planter des fleurs, j’ai décidé de faire une publication avec une citation qui porte à réfléchir comme j’aime bien souvent le faire.

Or voilà qu’après avoir prise ma photo, je trouve qu’elle manque de luminosité, je me trouve cerné, ridé et l’air fatigué même si pourtant je me sens bien et heureuse.

Alors je décide d’utiliser une application pour m’améliorer et embellir la photo.

Vous trouverez ci-dessous les commentaires de ma fille et les deux photos pour que vous puissiez voir la différence. 😜

Mais tout cela pour vous dire que

ma fille m’a rappelé que la beauté réside dans l’acceptation de soi tel que l’on est et dans les imperfections qui font notre humanité.

Les rides et les cernes donnent du caractère à notre visage et racontent notre histoire. Apprenons à les assumer.

Merci ma chérie de m’avoir rappelé que la vraie beauté réside dans l’authenticité et qu’elle rayonne de l’intérieur. Je t’aime ❤️

Sur ce je vous souhaite un bon lundi de congé #beauténaturelle #sosvivremieux #chantallacroix »

Voyez les deux photos, l'une corrigée et l'autre pas, dans la publication ci-dessous.

Bravo Chantal pour cette ouverture! Vous êtes, effectivement, magnifique au naturel!