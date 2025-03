Chantal Lacroix est en deuil

L'animatrice Chantal Lacroix fait une triste annonce sur ses réseaux sociaux ce lundi, en confirmant le décès de la conjointe de son père, prénommée Rose.

Ils étaient en couple depuis douze ans.

Chantal écrit : « La belle Rose, soit l’amoureuse, la partenaire, la complice, la lumière dans la maison de mon père depuis 12 ans, comme il aimait l’appeler, nous a quittés subitement. Je suis venue rejoindre mon père en Floride, et nous avons passé la soirée d’hier à discuter ensemble de la vie après la mort.

J’aime y croire.

Cette conviction m'apporte réconfort et espoir dans ce moment difficile. Pour moi, la mort n'est pas une fin, mais plutôt une transition vers un autre état d'existence, où ceux que nous avons aimés continuent leur chemin. Penser ainsi me permet de garder un lien avec toutes ces personnes que j’ai aimées et qui sont parties.

J’aime croire qu'ils vivent d'une manière différente, mais toujours présente, et que leur présence continue de nous accompagner dans nos vies.

Cette pensée apaise mon cœur et m’encourage à affronter les épreuves avec la certitude qu'un jour, nous serons réunis à nouveau. À bientôt, ma belle Rose 🌹. Et merci pour les magnifiques moments que tu nous as fait vivre.❤️ »

Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte.