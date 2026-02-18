Cette vidéo de Mikaël Kingsbury qui s'adresse à son fils quand il sera adulte vous fera craquer!

Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury a remporté une médaille d'or et une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Milano-Cortina dans les derniers jours.

Ces Jeux olympiques seront les derniers de sa carrière. Ainsi, Radio-Canada a partagé une vidéo du sportif de 33 ans qui s'adresse à son garçon, Henrik, quand il aura 18 ans, donc en 2042.

« Il y a quelques heures, papa a gagné sa deuxième médaille d'or olympique. Présentement, t'as un an et demi. T'es dans la poussette dehors, tu fais dodo, t'es brûlé bien raide. Ça a été vraiment spécial de skier devant toi aujourd'hui. J'essaie de t'imaginer à 18 ans, je suis sûr que t'es un humain incroyable, que t'es sportif comme ton père, que t'es beau comme ta mère. Là, je suis assis ici en 2026. Tu vas regarder cette vidéo dans 16 années et quelques, puis je sais que t'es exactement où tu veux être. Je viens de finir ma carrière olympique.

Je viens de gagner ma cinquième médaille en cinq. Je ne sais pas si tu fais du ski comme papa. Si t'en fais, tant mieux, si tu fais d'autres choses, c'est bien correct.

Un de mes rêves, j'ai toujours voulu qu'au moins un de mes enfants me voie skier. J'ai pu vivre ce rêve-là qui est personnel à moi.

Tous les moments que j'ai été stressé ici en 2026 aux Jeux olympiques, à mes derniers, les seules choses que j'ai pensées, c'est à toi, Henrik. À chaque fois que je voyais ta petite face de un an et demi, ça m'enlevait de la pression sur les épaules. Ça mettait un petit équilibre à comment je me sentais, puis à remettre mes priorités au bon endroit.

Oui, le ski, c'est vraiment important à mes yeux. Ça a toujours été ma priorité avant que tu viennes au monde, mais maintenant, c'est toi, puis ça va continuer de l'être jusqu'à tant que je ne sois plus là. J'ai hâte à chacune des étapes de ta vie. Je veux toujours être là, dans les hauts, les bas. Papa va être là. »

Voyez la vidéo infiniment touchante ci-dessous.