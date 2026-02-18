Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Cette vidéo de Mikaël Kingsbury qui s'adresse à son fils quand il sera adulte vous fera craquer!

« Oui, le ski, c'est vraiment important à mes yeux. Ça a toujours été ma priorité avant que tu viennes au monde, mais maintenant, c'est toi. »

<span style="color: rgb(71, 85, 105);">Mikaël Kingsbury</span>
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury a remporté une médaille d'or et une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Milano-Cortina dans les derniers jours.

Ces Jeux olympiques seront les derniers de sa carrière. Ainsi, Radio-Canada a partagé une vidéo du sportif de 33 ans qui s'adresse à son garçon, Henrik, quand il aura 18 ans, donc en 2042.

« Il y a quelques heures, papa a gagné sa deuxième médaille d'or olympique. Présentement, t'as un an et demi. T'es dans la poussette dehors, tu fais dodo, t'es brûlé bien raide. Ça a été vraiment spécial de skier devant toi aujourd'hui. J'essaie de t'imaginer à 18 ans, je suis sûr que t'es un humain incroyable, que t'es sportif comme ton père, que t'es beau comme ta mère. Là, je suis assis ici en 2026. Tu vas regarder cette vidéo dans 16 années et quelques, puis je sais que t'es exactement où tu veux être. Je viens de finir ma carrière olympique.

Je viens de gagner ma cinquième médaille en cinq. Je ne sais pas si tu fais du ski comme papa. Si t'en fais, tant mieux, si tu fais d'autres choses, c'est bien correct. 

Un de mes rêves, j'ai toujours voulu qu'au moins un de mes enfants me voie skier. J'ai pu vivre ce rêve-là qui est personnel à moi.

Tous les moments que j'ai été stressé ici en 2026 aux Jeux olympiques, à mes derniers, les seules choses que j'ai pensées, c'est à toi, Henrik. À chaque fois que je voyais ta petite face de un an et demi, ça m'enlevait de la pression sur les épaules. Ça mettait un petit équilibre à comment je me sentais, puis à remettre mes priorités au bon endroit.

Oui, le ski, c'est vraiment important à mes yeux. Ça a toujours été ma priorité avant que tu viennes au monde, mais maintenant, c'est toi, puis ça va continuer de l'être jusqu'à tant que je ne sois plus là. J'ai hâte à chacune des étapes de ta vie. Je veux toujours être là, dans les hauts, les bas. Papa va être là. »

Voyez la vidéo infiniment touchante ci-dessous.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.6 - c247b1d4