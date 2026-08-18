Cette populaire chanteuse devient une Fantastique à Rouge FM

C'est à compter du 24 août que les auditeurs pourront renouer avec Véronique Cloutier et ses fantastiques, sur le réseau Rouge FM.

Pour l'occasion, l'animatrice sera de nouveau accompagnée par une quantité impressionnante de personnalités, dont trois qui s'ajoutent à l'ensemble.

En effet, Marie-Mai devient officiellement une Fantastique, au même titre que Pascal Morrissette qui intègre l'équipe.

Par ailleurs, Rémi-Pierre Paquin, qui avait pris une pause l'an passé, revient au micro.

Ceux-ci rejoignent ainsi à Anne-Élisabeth Bossé, Tremblay, Bianca Gervais, Christophe Dupéré, Eve Coté, Félix-Antoine, Guillaume Pineault, Guylaine Guay, Joël Legendre, José Gaudet, Marie-Soleil Michon, Matthieu Pepper, Megan Brouillard, Mona de Grenoble, Neev, Nicolas Pham, Pascale Renaud-Hébert, Phil Roy, Pierre Hébert, Sébastien Diaz, Stéphane Rousseau, Tammy Verge, Varda Étienne et Virginie Fortin qui continueront de mettre du piquant dans votre retour à la maison.

L'émission radiophonique sera offerte sur le réseau Rouge FM, du lundi au jeudi de 15 h 55 à 18 h, à compter du 24 août.

Bien sûr, Rouge FM continuera de proposer d'autres rendez-vous populaires dans sa programmation, qu'on pense à La gang du matin, du lundi au vendredi dès 5 h 25, avec Marie-Josée Gauvin, Patrice Bélanger et Pierre-François Legendre.

De 12 h à 13 h, le dynamique duo composé de Pierre Hébert et de Christine Morency est de retour avec Complètement midi. Fidèles à eux-mêmes, ils multiplient les anecdotes, les fous rires et les échanges spontanés pour offrir une émission toujours plus surprenante.

À noter que Rouge proposera dorénavant Rodéo, la première émission de style new country de l'histoire de la chaîne, animée par Marjorie Vallée et présentée le dimanche à 16 h.