Cette chanteuse de la première saison de La voix parle sans filtre de son alcoolisme

Alexe Gaudreault, participante de la première saison de La voix, a parlé sans filtre, lundi, de son alcoolisme.

« Aujourd’hui je vous parle d’un sujet qui me rend extrêmement vulnérable », indique-t-elle d'abord sur ses réseaux sociaux.

« Trop souvent on croit que l’alcoolisme n’a qu’un visage, le visage de la personne qui boit tous les jours et qui est au fond du baril. Alors que, la maladie est beaucoup plus sournoise qu’on ne le croit. Elle est surtout évolutive. D’ailleurs, je suscite énormément de réactivité quand je dis que je suis alcoolique. Les gens sont confrontés parce que, je suis à leur yeux, tout sauf une alcoolique typique.

L’alcool est arrivée dans ma vie très tôt comme bien des gens », confie-t-elle. « Elle a calmé mon mal intérieur et également mes douleurs chroniques aux jambes. C’était mon médicament. Jusqu’à ce que je vois tout le mal que je me faisais. Le soulagement était temporaire et les conséquences étaient lourdes. Je pouvais mettre 3/4 jours à me remettre de ma « brosse » de fin de semaine. J’étais complètement déconnectée de ma personne et de mes émotions.

La route de la sobriété n’est pas facile, parce que j’ai dû et je dois encore confronter beaucoup d’affaires que j’enfouissais, mais arrêter de boire à été le plus beau cadeau que je me suis fais.

Si vous remettez en question votre relation avec l’alcool, je vous recommande fortement d’aller chercher de l’aide 🤍 ».

Étienne Boulay, qui a fait de la consommation son cheval de bataille, a été l'un des premiers à féliciter la jeune femme pour son engagement. « Si fier de toi! Bravo d’oser en parler ❤️ ».

Ingrid Falaise a aussi commenté sa publication : « ❤️❤️❤️❤️ ».

Bravo à Alexe Gaudreault pour cette prise de parole nécessaire et inspirante!