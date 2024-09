Cet humoriste de Taxi Payant reçoit un honneur de la gouverneure générale du Canada

« C’est fou de penser que mon grand-papa a laissé sa famille en Haïti, pour venir faire toutes les jobines possible dans l’objectif de faire venir sa femme et ses 9 enfants au Québec. Il a travaillé des heures pas possible, 7 jours sur 7 pour que son rêve se réalise. 4 ans plus tard, il réussissait à ramasser assez d’argent pour faire venir tout le monde. Quelques décennies plus tard, son petit-fils va recevoir une médaille (...) », écrit d'abord Kevin Raphaël, dans une publication Instagram annonçant l'honneur mémorable dont il sera récompensé.

En effet, l'humoriste et journaliste figure parmi les 100 récipiendaires d'une médaille dans le cadre du programme de la Médaille du couronnement du roi Charles III. 59 personnes, dont lui, se verront ainsi remettre par nul autre que la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, une médaille pour leurs engagements. La cérémonie a lieu ce vendredi 20 septembre, à la Citadelle de Québec.

Son travail diversifié et ses engagements bénévoles, jetant des ponts entre la culture et le sport, sont ce qui aura permis au profil de l'animateur de Taxi Payant : L'escouade de se distinguer.

Puis, il conclut son partage en indiquant : « J’apprécie qu’on ait pensé à moi pour cet honneur. Je veux le partage avec tous ceux qui croient en moi, mais encore plus avec les OGs de famille. Le travail n’est pas fini, ça ne fait que commencer. Oui j’ai acheté une chemise… »

Toutes nos félicitations!