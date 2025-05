Ce mardi, Stéphane Rousseau était de passage à l'émission Véronique et les fantastiques, en compagnie de Véronique Cloutier et des collaborateurs Mégan Brouillard et Rémi-Pierre Paquin.

Comme à son habitude, celui-ci s'est montré divertissant à souhait, en particulier quand il a raconté une anecdote, un moment fort survenu la semaine dernière. Alors qu'il visitait un concessionnaire automobile pour changer son véhicule, l'impossible s'est produit. L'humoriste raconte :

« On est dans le concessionnaire et là [le vendeur] me dit : "Bon on va aller voir ton char, à quoi il ressemble." On fait le tour de mon char... paf! Pu de gars. Le vendeur était avec moi, on faisait le tour du char, il était à côté de moi, il était à 3 pouces de moi. Je me retourne, je regarde mon char et je retourne à gauche, il n'est plus là. Il a disparu! Là, j'entends "Ahhhhh!" Il est tombé dans le puisard! Le puisard était pété en deux, il manquait la moitié du puisard. La jambe dedans, il souffre le martyr. C'est creux et une chance qu'il reste un petit bout de puisard! »

Il poursuit : « Je viens pour l'aider et je glisse. Je tombe dans le trou avec lui! Je suis couché par-dessus, on est en-dessous du char. Il n'y a personne qui nous voit, c'est complètement ridicule! »

Évidemment, une telle histoire semble inventée de toutes pièces, ce à quoi Stéphane rétorque en présentant les images d'une caméra de surveillance, qui a tout filmé, et qui confirme ses dires.

Vous pouvez voir la publication complète ci-dessous.

Et Stéphane de conclure : « Il avait tellement mal partout, le gars. On boitait tous les deux. On est rentrés tout sale, je suis sûr que les gens dans le concessionnaires pensaient qu'on s'était battus! »

En studio, les réactions fusaient entre l'incompréhension totale, la surprise et le rire. Il n'y a que Stéphane Rousseau pour vivre une expérience de la sorte! Nous ignorons toutefois si le populaire comédien a changé sa voiture...

Véronique et les fantastiques est diffusé sur l'ensemble du réseau Rouge du lundi au jeudi dès 15 h 55.