Céline Dion rend un touchant hommage à Serge Fiori suite à son décès

Depuis l'annonce ce mardi du décès de Serge Fiori, membre fondateur du mythique groupe Harmonium, c'est tout le Québec qui pleure la perte de ce géant de la chanson. Plusieurs stars québécoises ont ainsi exprimé toute leur tristesse sur les réseaux sociaux, dans une série de textes tous plus touchants les uns que les autres.

Céline Dion, qui avait une grande affection pour le défunt chanteur, a pris la parole ce mardi soir, en lui rendant un émouvant dernier hommage à l'écrit et en photos :

« Aujourd'hui est un jour d'émotions partagées… Alors que le Québec célèbre la Saint-Jean-Baptiste, nous sommes aussi profondément attristés d'apprendre le départ d'un de nos géants de la musique, le grand Serge Fiori.

Quel clin d’œil du destin… qu'un si grand artiste, symbole de l'âme et de l'excellence du Québec, nous quitte le jour même de la Saint-Jean-Baptiste. Au Québec, il était une icône, une véritable légende, toujours original et inspirant. La musique que Serge a créée, seul et avec son groupe Harmonium, vivra à jamais.

Mes pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux et celles qui ont aimé sa musique, au Québec et partout dans le monde. Merci, Serge, pour ton héritage inestimable… ta musique, tes mots, ta voix ont apaisé des générations et continueront de résonner dans nos cœurs pour toujours...

--Céline xx… »

