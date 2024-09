Ce projet connaît un arrêt abrupt

Nous apprenons aujourd'hui que le tournage du film Villeneuve : L’ascension d’un champion, a été brusquement arrêté la semaine dernière, laissant de nombreux artistes et artisans surpris et déconfits.

En effet, une source nous confirme que l'équipe a reçu un courriel, de la part du producteur Christian Larouche, indiquant que des dépassements budgétaires étaient en cause dans le remaniement du calendrier de tournage.

Le même message indiquait que les tournages étaient désormais interrompus, mais qu'ils pourraient reprendre à l'hiver et au printemps-été 2025 si toutefois une solution était trouvée concernant le budget du film. Le Journal de Montréal a aussi confirmé cette information.

« Je vous fais part d'une nouvelle atterrante pour nous tous. Dans les dernières semaines, nous avons tout fait pour réussir à boucler le dépassement budgétaire de notre projet « Villeneuve » sans changer le calendrier de production, malheureusement nous n'avons pas réussi à le faire dans ce délai. Je suis donc dans le regret de devoir suspendre la production », pouvait-on lire.

« Nous envisageons de reprendre le tournage cet hiver puis au printemps/été 2025 une fois le problème de financement réglé. Je vous remercie pour tous les efforts que vous avez faits et vous donnerai plus de nouvelles prochainement. »

Par ailleurs, on apprend du même coup que la portion hivernale du tournage, qui devait avoir lieu l'hiver dernier, avait aussi été reportée en raison d'un manque de neige.

Nous avons tenté d'obtenir des commentaires de la production à ce sujet, mais nous nous sommes butés à un refus. « Ça viendra plus tard cette semaine », nous indiquait le relationniste de presse.

On peut donc parler d'une aventure parsemée d'embûches pour la production de ce film, que nous espérons toujours voir sur grand écran.

Nous souhaitons d'ailleurs vivement à toute l'équipe de pouvoir reprendre ce projet.

C'est le comédien Rémi Goulet qui doit incarner le célèbre Gilles Villeneuve tandis que Rosalie Bonenfant doit jouer sa femme, Joann Villeneuve. Fabien Cloutier, Paul Doucet et Étienne Galloy font aussi partie de la distribution du film réalisé par Yan Lanouette Turgeon.

Ce devait au départ être le réalisateur Daniel Roby (Louis Cyr) à la barre du projet, mais celui-ci a été remplacé en cours de route, en mai dernier, comme l'annonçait récemment la nouvelle journaliste du Soleil, Pascale Lévesque. Des visions conflictuelles entre le producteur et le réalisateur auraient mené à ce changement.

« C’est un projet sur lequel j’ai mis 10 ans de ma vie. Ce n’est donc pas de gaieté de cœur que j’ai quitté l’aventure », a confié en ce sens Daniel Roby au Journal de Montréal.

Le synopsis du film va comme suit : Berthierville, 1970. Issu d’un milieu modeste, un jeune Québécois passionné de mécanique et de vitesse décide de tout risquer ce qu’il possède, incluant le futur de sa petite famille, pour tenter de se faire une place dans le monde très sélect de la course automobile de haut niveau, sport normalement réservé aux élites fortunées, en ne misant que sur son talent brut et hors du commun. Son nom : Gilles Villeneuve.