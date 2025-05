Ce Dragon annonce une grande décision

En marge de la 14e saison de Dans l'oeil du dragon, actuellement diffusée sur les ondes de Radio-Canada, le dragon David Côté en profite pour faire une grande annonce sur ses réseaux sociaux.

Celui-ci confirme vouloir ralentir et profiter de la vie, ce qui est une formidable décision.

Il pose d'ailleurs avec sa petite famille pour l'occasion et il faut bien avouer qu'ils sont magnifiques, particulièrement les deux petites frimousses!

Il écrit : « Big, big….really big news! 🥳

Il y a 8 ans j’ai vendu Crudessence et une partie de Rise Kombucha et quitté mes fonctions pour démarrer LOOP Mission avec Julie. Aujourd’hui j’ai l’immense fierté et le coeur pétillant d’annoncer que notre équipe est tellement solide que nous pouvons encore une fois quitter nôtre rôle executif pour ralentir et jouir de la vie.

N’allez pas penser que ça s’est fait en claquant des doigts, une usine dans un domaine d’économie circulaire qui n’était pas defriché, on a faillit y laisser notre peau à quelques reprises….. et c’est grace à l’adversité que l’on découvre si l’equipage est solide. 💪💪💪

Je veux remercier mon équipe et tous les partenaires de l’industrie qui nous ont fait confiance dès les débuts et qui ont dit oui à notre mission complètement champ gauche de révolutionner la gestion des matières résiduelles.

Ceux qui me connaissent le savent, partir des nouveaux projets d’impact, c’est plus fort que moi 🤭 Alors oui, je profite de la vie mais je vous annonce aussi très bientôt le nouveau projet qui va naître sous peu… 👀 »

Nous lui souhaitons une suite lumineuse, dans laquelle il pourra profiter de tout l'amour qu'il reçoit de sa famille et ses proches, et d'un peu de repos!

Nous continuons à le suivre cette saison dans l'émission Dans l'oeil du dragon, diffusée les mercredis à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.