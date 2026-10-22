Ce collaborateur aux Fantastiques nous offre la lecture brûlante de la saison

Tout chaud sorti du four, le premier roman de Félix Turcotte, précieux collaborateur à Véronique et les fantastiques, fait déjà jaser. Avec Noël à Rusty Springs, l'auteur et scripteur pousse à un autre niveau sa passion pour l'écriture, tout en livrant la lecture brûlante de la saison.

La genèse de ce roman est assez intéressante. Alors qu'il flippait les vidéos sur les réseaux sociaux, Félix tombe sur un extrait du spectacle de l'humoriste Jessica Krison, dans lequel elle s'adresse à deux hommes dans la salle, en couple. L'un est pilote de Nascar et l'autre policier. Pour expliquer leur première rencontre, le policier répond « Je l'ai arrêté pour excès de vitesse », sous les rires de la foule. Intrigué, Félix Turcotte tente de retrouver ces amoureux, sans succès. Il aurait aimé connaître leur histoire. C'est alors que le conjoint de Félix, Jimmy, lui lance : « Invente-la! »

Le résultat de cette réflexion se retrouve dans Noël à Rusty Springs, une « romance gaie de Noël », comme la présente l'auteur, une histoire d'amour qui sent bon les épices des fêtes et la neige qui tombe doucement, tout pour vous mettre dans l'ambiance de la saison. On y rencontre Jake Miller, un pilote Nascar adulé et arrogant, qui sera arrêté pour excès de vitesse par Mark Donovan, puis reconnu coupable de conduite dangereuse. La sentence le surprend : un mois de travaux communautaire dans la petite communauté de Rusty Springs. Loin de la notoriété qui l'a façonné, Jake devra laisser tomber les masques et apprendre à se faire aimer pour qui il est, tout comme Mark qui devra s'abandonner à celui qu'il est vraiment.

Noël à Rusty Springs, c'est comme si on avait mélangé à l'écrit les meilleurs ingrédients de Heated Rivalry, Cars et Le jour de la marmotte, alors qu'on voit deux protagonistes se défaire de leur carapace pour espérer une suite plus douce. Avec son écriture aussi accessible que jolie, Félix Turcotte nous invite à un divertissement qui mélange humour, romance et érotisme, dans un contexte pittoresque qui fait du bien. On s'attache d'emblée aux personnages de Rusty Springs, qui sont décrits avec tant de bienveillance que l'on sent toute l'affection de l'auteur pour eux. Comme s'ils existaient pour vrai. À tel point qu'on se prend à rêver d'un véritable Rusty Springs, à l'ombre des conflits politiques et sociaux.

Évidemment, avec cette proposition, Félix Turcotte ne réinvente pas la courbe narrative de la comédie romantique, loin de là, mais il arrive à lui infuser un supplément d'âme, qui rend Noël à Rusty Springs irrésistible. Dévorée en deux jours, cette lecture réchauffe le corps et le coeur et nous met un sourire au visage. Quand un roman arrive à faire monter la température, en cette saison automnale, et à dégager des arômes du café cardamome et érable de Nancy-Sue ou du bacon qui grésille de Maggie, on serait bien fous de s'en passer. Évidemment, on réclame une suite dès que possible!

Noël à Rusty Springs est disponible dans toutes les bonnes librairies.

Éditions de Mortagne | 250 pages | ISBN : 9782897929459 | Publié le 14 octobre 2026