Ce candidat marquant de MasterChef Québec met un terme à ce projet

Depuis quatre saisons, déjà, les téléspectateurs sont conviés à découvrir la vision de la cuisine des candidats de MasterChef Québec. Dans cette compétition haute en rebondissements, les juges en font voir de toutes les couleurs aux apprentis-chefs, qui tentent par tous les moyens de réussir leurs plats et se rendre loin dans l'aventure.

Du nombre de participants figurait notamment Jean-Sébastien Di Fruscia (voir photo ici), de Laval, qui a participé à la troisième édition de la version québécoise de la compétition. Il était parvenu jusqu'à la toute dernière semaine de défis cette saison-là, jusqu'aux demi-finales. Depuis, l'amoureux de la bonne bouffe partage sur ses réseaux sociaux des parcelles de sa vie culinaire, personnelle et professionnelle.

Cette semaine, celui-ci s'est exprimé à sa fidèle communauté avec émotion, annonçant qu'il devait mettre un terme à son poste de médecine au sein du GMF Samuel-de-Champlain. Dans une longue publication sur sa page Facebook, il explique être venu à cette conclusion après avoir analysé sa situation familiale et ses priorités. Il indique :

« Une page importante se tourne aujourd’hui. Plusieurs ne le savent pas, mais depuis quelques mois, je réfléchis beaucoup à mon avenir, autant personnel que professionnel. L’année 2025 aura probablement été l’une des années les plus marquantes de ma vie. Le plus beau et le plus laid, comme j’aime le dire. Il y a eu l’aventure MasterChef Québec, des rencontres extraordinaires et de magnifiques projets, comme À feu doux. Mais il y a aussi eu une rupture, l’adaptation à la profession médicale, la perte de ma Daisy… Bref, une année qui m’aura fait vivre à peu près toute la gamme des émotions. Et forcément, tout ça fait réfléchir.

Faire des soins palliatifs nous confronte quotidiennement à la fragilité du temps. J’entends souvent des personnes me dire :

« Je n’ai pas fait ceci… » « Je n’ai pas eu le temps de faire cela… » « J’ai trop attendu avant de tenter ma chance… » À force de les entendre, on finit par se poser les mêmes questions sur notre propre vie. Ma famille vieillit. J’ai la chance immense d’avoir encore ma grand-maman, 93 ans, que j’adore et qui habite chez ma tante. Ma mère s’en occupe également lorsqu’elle le peut, tout en étant encore au travail 6 jours par semaine, au sein de l'entreprise familiale. Et moi, j’habite à Laval alors qu’une grande partie de ma vie professionnelle se déroule à Brossard, Longueuil et Boucherville. À un certain moment, il faut faire des choix. J’ai décidé de me prioriser. Mais surtout, j’ai décidé de prioriser ma famille.

Je veux être plus près d’eux. Je veux être disponible. Je veux pouvoir aider concrètement plutôt que de toujours courir d’un endroit à l’autre en me disant que je trouverai du temps plus tard. Parce que justement, plus tard n’est jamais garanti. Cette décision m’a obligé à en prendre une autre, beaucoup plus difficile : quitter mon bureau de médecine familiale. Je ne l’ai pas prise avec gaieté de cœur. J’y réfléchis depuis des mois. Et aujourd’hui, après beaucoup de questionnements, c’est officiellement ma dernière journée de bureau. Je veux remercier sincèrement mes patients pour leur confiance. Merci pour vos histoires, vos sourires, votre bonne humeur et tous ces petits moments partagés au fil de nos rencontres. Être votre médecin aura été un privilège. Merci à l’équipe de direction du GMF Samuel-de-Champlain de m’avoir accueilli et de m’avoir fait une place aussi rapidement. »

Il se fait ensuite rassurant, mentionnant que son intention n'est pas de quitter la médecine, bien au contraire. « Je choisis simplement de réorganiser ma vie. De me rapprocher des miens, de leur consacrer davantage de temps et de faire aussi un peu de place à quelques projets personnels qui me tiennent profondément à cœur et dont j’aurai certainement l’occasion de vous reparler. »

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans cette nouvelle page de vie qui s'ouvre pour lui!