Cath F. partage une photo adorable avec ses deux enfants à son retour au Québec

Fraîchement de retour au Québec, Catherine F. d'OD Mexique a dévoilé sur ses réseaux sociaux une photo avec ses deux enfants, Pénélope et Sully.

Comment ne pas craquer complètement face à la binette de ces deux petits blonds! Voyez la photo ci-dessous.

« Une photo imparfaite qui représente la perfection à mes yeux ! À quel point je me suis ennuyé d’eux... je suis dans un tourbillon d’émotions... merci pour tout votre amour! Je vous lirai promis très bientôt, mais pour le petit moment présent je profite de cette sortie de l’aventure où j’ai vécu des moments magiques!!! (More on that later) avec mes proches et je vous racontes tout très bientot! Xxx merci pour tout✨

P.s: je n’ai peut être pas trouver l’amour à OD mais mon coeur de maman est remplis!

Qui sait j’ai peut être trouver l’amour à OD tentations aux soleil ☀️ »

Rappelons que nous apprenions effectivement ce dimanche que la célibataire a eu la chance de participer à OD Tentations au soleil immédiatement après OD Mexique. On peut tout à fait comprendre pourquoi la production d'Occupation Double a choisi d'inclure Cath-astrophe dans cette nouvelle aventure de séduction.

Les deux premiers épisodes d'OD Tentations au soleil seront disponibles sur CRAVE le 2 décembre prochain.