Caroline Néron incarne la mère extravertie, intense et manipulatrice d'un joueur de hockey en prison dans la série Prescott, dont la deuxième saison est présentement en tournage. La comédienne a partagé, ce mardi, quelques clichés de sa dernière journée de tournage sur le plateau, une expérience qu'elle semble avoir appréciée au plus haut point.

« Dernière journée de tournage pour mon personnage de Chantal dans la série Prescott! Quel plaisir j’ai eu à interpréter cette fabuleuse Chantal. Elle sait utiliser ses atouts… »

Elle est coquette, mais elle n’est pas cocotte! 😜 👊🏻

Elle prend donc la pose aux côtés de ses collègues Catherine Chabot (Valérie Trudeau), Aurélia Arandi-Longpré (Alicia Meunier), Marc Beaupré (Shawn Meunier), Jean L'Italien (Gilles Meunier) et plusieurs autres. Vous pouvez les voir ci-bas.

« J’espère que vous allez aimer cette série qui met en vedette @cathchabotte entourée d’une distribution exceptionnelle. Quel bonheur de jouer avec autant d’artistes talentueux, sous la direction du brillant @julien_hurteau et de donner vie aux textes savoureux d’ @ani_p »

Nous sommes effectivement impatients de découvrir la saison 2 de Prescott, prévue pour avril 2027 sur la plateforme illico+. D'ici là, la première saison sera diffusée à compter du 4 janvier 21 h à TVA.