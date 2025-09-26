Carmen Sylvestre brille dans une séance photo aussi originale qu'importante

Cette semaine, la formidable comédienne Carmen Sylvestre, qu'on espère retrouver au petit écran très bientôt, dévoilait sur ses réseaux sociaux une séance photo, dans laquelle on la retrouve plongée dans un contexte pour le moins original.

C'est la photographe Annie Lalonde qui a imaginé ce happening visuel, en voulant mettre en lumière la Femme dans ce qu'elle a de plus exceptionnel, peu importe son âge et ses particularités.

Le résultat s'avère pour le moins irrésistible et nous fait aimer encore plus la comédienne, qui y figure à différentes époques et dans différents atours. Entre les années folles, les fifties, le studio 54 et l'amour du hip-hop, rien ne l'arrête!

Annie Lalonde nous explique : « Étant une femme presque quinquagénaire, vieillir me fait peur. En plus, j’ai travaillé comme travailleuse sociale pendant plus de 20 ans auprès des personnes âgées en fin de vie. Depuis que je suis photographe, j’ai envie de voir le vieillissement autrement. Plus jojo, disons! C’est donc immédiatement que j’ai pensé à la belle Carmen Sylvestre. Elle rayonne, pétille et est assumée. Quand je serai grande, je veux être comme Carmen Sylvestre!

C’est alors dans ce moment d’épiphanie que je décide de contacter Mme Sylvestre pour faire une séance photo afin d’illustrer la beauté de la femme mûre. Je déplore cette invisibilité des femmes âgées dans notre société en soif de jeunesse. J’ai envie d’envoyer un autre message provenant de ma mission profonde : que les femmes s’aiment telles qu’elles sont; rondes, maigres, jeunes, vieilles, en situation de handicap ou non, lesbiennes, etc.

Jusqu’ici, j’avais abordé les femmes rondes avec Mélanie Couture (apparition dans le Véro magazine web), la communauté LGBTQ avec Alex Perron (apparition dans les réseaux sociaux) et là, j’ai voulu représenter la femme âgée dans toute sa sagesse avec la magnifique Carmen!

C’est donc dans cette optique que j’ai voulu créer cet univers de danse à travers les différentes époques. Faire un pied de nez et un clin d’oeil à ces époques où la femme n’avait pas trop la place de s’exprimer à part dans son salon et encore… Imaginer comment maintenant, elle peut se laisser aller à ses désirs : danser sur toutes sortes de musiques, porter des jeans même à 78 ans, se déhancher en robe courte malgré les rides sur les jambes!

Partons la tendance des femmes mûres qui osent et tracent le chemin de la liberté de demain! »

Inspirant, vous dites? Sans aucun doute!

Voyez le résultat dans la galerie ci-dessous.

Pour l'occasion, Annie Lalonde a travaillé avec Max Valmont au stylisme et coiffure, Mélanie Chrétien au stylisme, Claudiane Therriault au maquillage, de même qu'avec Sébastien Gagnon, assistant, et Olivier Deschesnes Lévesque à la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs voir des images en coulisse de la séance photo dans la vidéo plus bas.

Nous souhaitons une belle visibilité à la photographe Annie Lalonde, avec cette belle idée qui peut faire du chemin et qui aurait même sa place dans nos meilleurs magazines québécois! Parce que LA FEMME sous toutes ses coutures et à tous âges, c'est tout ce qu'il y a de plus beau! Vous êtes charmante Madame Carmen! ❤️