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Brigitte Boisjoli répond à une critique gratuite qu'elle a reçue

« Une vraie honte. »

Spectacle de la Fête nationale à Québec
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi, Brigitte Boisjoli a répondu via ses réseaux sociaux à la critique plutôt incendiaire d'une dame.

« Attendez-vous à ce qu'elle chante en anglais. Une vraie honte. Nous venons de le vivre à Gatineau hier. Elle ne semble pas réaliser qu'elle est au Québec. Pas fort. Un manque total de respect. »

La chanteuse a répliqué de cette façon : « En publiant une invitation pour la foire sportive de Drummondville jme retrouve avec ce commentaire gratuit de Mme Carrière .. elle commente mon show d’hier le 8 juillet à Gatineau … ce show qui s’intitule 50’ on the road . Un show duo guitare voix … la description du show ( offert gratuitement à la Place de la Cité) est très clair ..en passant par Elvis , Patsy Cline , Aretha franklin , ray charles … Alors oui c’est en anglais .. Mme Carrière c’est ce show là qui a été vendu . J’ai aussi un show avec du francophone dedans mais c’est pas celui là qui a été acheté!!! C’est pas moi qui devrait avoir honte mais vous . Je suis humaine , je fais de mon mieux et j’aime mon métier en français ou en anglais. »

Voyez sa publication complète au bas de l'article.

La chanteuse n'est pas la première ni la dernière à dénoncer des propos irrespectueux et injustifiés reçus sur les réseaux sociaux. Maïka Desnoyers se confiait d'ailleurs récemment sur la haine reçue en ligne. Lisez le tout ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Brigitte Boisjoli
Brigitte Boisjoli

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