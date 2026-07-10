Brigitte Boisjoli répond à une critique gratuite qu'elle a reçue

Jeudi, Brigitte Boisjoli a répondu via ses réseaux sociaux à la critique plutôt incendiaire d'une dame.

« Attendez-vous à ce qu'elle chante en anglais. Une vraie honte. Nous venons de le vivre à Gatineau hier. Elle ne semble pas réaliser qu'elle est au Québec. Pas fort. Un manque total de respect. »

La chanteuse a répliqué de cette façon : « En publiant une invitation pour la foire sportive de Drummondville jme retrouve avec ce commentaire gratuit de Mme Carrière .. elle commente mon show d’hier le 8 juillet à Gatineau … ce show qui s’intitule 50’ on the road . Un show duo guitare voix … la description du show ( offert gratuitement à la Place de la Cité) est très clair ..en passant par Elvis , Patsy Cline , Aretha franklin , ray charles … Alors oui c’est en anglais .. Mme Carrière c’est ce show là qui a été vendu . J’ai aussi un show avec du francophone dedans mais c’est pas celui là qui a été acheté!!! C’est pas moi qui devrait avoir honte mais vous . Je suis humaine , je fais de mon mieux et j’aime mon métier en français ou en anglais. »

Voyez sa publication complète au bas de l'article.

La chanteuse n'est pas la première ni la dernière à dénoncer des propos irrespectueux et injustifiés reçus sur les réseaux sociaux. Maïka Desnoyers se confiait d'ailleurs récemment sur la haine reçue en ligne. Lisez le tout ici.