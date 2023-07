Bonne nouvelle pour Thomas Postigo, le fils de Marina Orsini et Serge Postigo

Sur ses réseaux sociaux, Thomas Postigo, le fils de Marina Orsini et de Serge Postigo, a annoncé qu'il serait en spectacle au ItalfestMTL le 5 août prochain.

Le jeune homme a choisi de faire carrière en musique, après des études dans ce domaine.

On apprend sur la page officielle de l'évènement que l'artiste de 20 ans prépare actuellement son premier album avec Peter Renallo. Le pianiste, réalisateur et arrangeur a collaboré avec plusieurs vedettes de la musique québécoise, dont Nicola Ciccone, Mario Pelchat et Bobby Bazini.

Très fier de son fiston, Marina Orsini a partagé plusieurs vidéos au fil des ans dans lesquelles ont peut l'entendre chanter. Écoutez son interprétation de la chanson « Lovely » de Billie Eilish ici.