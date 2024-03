Bonne nouvelle pour Céline d'OD Andalousie

Céline Girouard, ou Célinou Félinou pour les intimes, avait particulièrement marqué les fans d'Occupation Double l'automne dernier. Avec son charmant accent du Nouveau-Brunswick, elle s'était non seulement présentée comme particulièrement drôle pendant son séjour en Andalousie, mais surtout, très authentique et bienveillante. Cette image lui aura d'ailleurs valu le prix coup de cœur du public lors de la grande finale de saison, en novembre dernier.

Déjà très active sur les médias sociaux avant même de participer à la populaire téléréalité, il n'est pas étonnant de constater que les gens ont continué à suivre l'infirmière clinicienne, pour ses looks et son joli minois, après l'émission.

Maintenant suivie par plus de 70 000 personnes, celle-ci annonçait récemment l'arrivée imminente de son premier projet web : un balado. Intitulé « Dans le bain avec Celin » et annoncé à l'aide d'une magnifique séance photo, on se doute que ce nouveau projet serait aussi attachant que l'ex-candidate d'OD. Voyez les images au bas de l'article.

« Straight out of my manifestation journal🥹 mon podcast, dans le bain avec Celin sortira en avril #danslebainaveccelin », disait-elle sous son annonce officielle sur Instagram.

La jeune femme a d'ailleurs confié en stories avoir déjà enregistré les premiers épisodes, mais être à la recherche d'un artiste musical pour l'aider à faire son jingle.

Céline a aussi récemment organisé un « moving away party » de sa province natale, alors qu'elle passait déjà une majorité de son temps au Québec. On peut imaginer qu'elle fera ainsi davantage partie de la scène publique dans les prochains mois.