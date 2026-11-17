L’année 2026 aura été celle de tous les défis pour l’animateur Benoît Gagnon. Au printemps dernier, celui-ci annonçait avoir subi une série d’AVC, qui l’ont poussé vers une pause professionnelle et une relecture de sa routine de vie.

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, nous apprenons que ce n’est pas le seul défi auquel Benoît a été confronté cette année : il s’est également séparé de son amoureuse Nathalie Sanschagrin.

En légende de la vidéo, l’homme d’affaires brosse le portrait des derniers mois et explique qu'il vient en fait de traverser l'une des pires années de sa vie. « La fin d’une relation, un énorme souci de santé, un stress financier majeur, une multitude de mauvaises nouvelles en rafales toutes les semaines. Pas eu de break pis mon bonheur légendaire tirait de la patte. Je le démontrais pas, je l’ai caché, je voulais pas être lourd » ajoute-t-il.

Nathalie et Benoît étaient en couple depuis de nombreuses années. Nous souhaitons évidemment leur transmettre beaucoup de douceur, pour que, comme l'ajoute Benoît à la fin de sa publication, le bonheur puisse ressurgir.

« Ça aurait été trop facile de me sauver. Faut juste accepter, y faire face, trouver des solutions pis se lever malgré le vent de face pas toujours le fun. Mais malgré le tumulte et les émotions qui se garochent à gauche et à droite, on garde la tête vers l’objectif. Pas obligé d’être le Mont Everest l’objectif. Juste de bien faire son lit au réveil c’est déjà une tâche de réussie. Ça l’air niaiseux comme ça mais non. Même un peu fatigué, même un peu pressé, même si t’as pas pensé au lunch de ton kid … t’as déjà un ✅ dans ta journée. On a tous nos moments. Pis c’est ça aussi la vie. J’ai pas été heureux comme je le suis ces temps-ci depuis plus d’un an et demi ❤️ C’est long un an et demi. Tout commence à arriver comme je le souhaite depuis longtemps. Vous dire comment ça fait du bien. La tête, l’âme, l’humeur, le physique et le cœur vont bien. C’est le focus qui a aidé plus que de faire mon lit. Mais vous comprenez ce que je veux dire 🌟😉🌟 »

Découvrez la publication complète au bas de cet article.

Espérons que l’année 2027 soit plus clémente envers le populaire animateur, tant dans sa vie professionnelle que personnelle!