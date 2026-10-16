Benoît Gagnon fait le point sur sa situation amoureuse

Au printemps dernier, Benoît Gagnon annonçait sur ses réseaux sociaux qu’il avait subi un AVC, l’amenant à prendre une pause de ses engagements professionnels. Plusieurs s'en souviendront, il avait d'ailleurs quitté son poste à Survivor Québec en prolongation, pour prendre soin de sa santé.

Par la suite, s’il a depuis repris le boulot, des rumeurs de séparation entre son amoureuse Nathalie Sanschagrin et lui avaient été relayées sur les réseaux sociaux, après que des internautes aient remarqué que le couple ne s’affichait plus ensemble. Du moins, plus aussi souvent qu'avant.

Après des mois de silence sur la question, le populaire animateur s’est expliqué à ce sujet au magazine 7 Jours. Il indique :

« Sommes-nous en pause ? Est-ce terminé ? Nathalie et moi avons décidé de garder ça pour nous. Nous avons nos défis chacun de notre côté. Chose certaine, c’est une personne très importante pour moi. Ce que nous vivons en ce moment nous appartient, nous n’avons pas envie de le partager. Pour le moment, nous gardons ça pour nous, durant cette difficile épreuve. »

Voilà qui est dit et qui devrait mettre un terme définitif aux récentes rumeurs persistantes...

Nous désirons évidemment transmettre tout notre soutien et notre bienveillance envers Benoît et Nathalie, qui traversent des moments plus difficiles. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et de douceur malgré tout.

Sur le plan professionnel, Benoît roule à plein régime, lui qui anime sur les ondes d'Énergie en plus de coprésenter le balado Paddock & Champagne aux côtés de Mathieu. Le duo jase d'actualité de course et de F1, avec des invités spéciaux et des confidences sur les coulisses. À écouter sur toutes les plateformes!