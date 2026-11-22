Il y a quelques semaines, Benjamin Gratton a perdu sa grand-mère paternelle, Michelle Morel, la mère de son père Mathieu Gratton. Si le duo n'avait pas pris le temps de réagir au moment du décès, c'est ce dimanche que père et fils ont partagé une touchante vidéo, dans laquelle ils reviennent avec douceur sur les tristes événements.

« Grand-maman est décédé le 21 août dernier et là aujourd'hui, on est prêts à faire cette vidéo-là » commence d'abord Mathieu.

Le papa s'exprime alors sur les derniers jours passés en compagnie de sa mère, qui ont été remplis de chagrins. On voit ensuite un extrait capté sur le vif dans lequel père et fils s'enlacent avec émotion, puis une scène avec Benjamin et sa regrettée mamie sur le sofa. Des moments qu'on devine chargés en intensité.

« Elle a tellement été extraordinaire, quand elle a eu le diagnostic, ma mère, mes parents, mais surtout ma mère, elle a tellement été là. Pendant 25 ans, elle a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait comme grand-maman, poursuit l'artiste.

« Une fois on était allés au cinéma en 3D à Saint-Eustache. On n'avait pas eu nos lunettes 3D », se rappelle le jeune homme avec humour, pour rendre hommage au côté comique de sa grand-maman Michelle. La vidéo se termine sur un sketch humoristique, qu'on vous invite à regarder dans la vidéo complète ci-dessous.