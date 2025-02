Benjamin de L'amour est dans le pré n'est plus un coeur à prendre

L'an passé, L'amour est dans le pré avait créé trois couples. Parmi eux, il y avait Benjamin et Lili.

Peu de temps après la diffusion de la réunion au Manoir du Lac William, Benjamin a confirmé qu'il ne formait plus un couple avec la jeune femme.

L'agriculteur propriétaire de la Récolte des Cantons, à Bromont, a visiblement pris son temps avant de s'embarquer dans une nouvelle histoire d'amour.

Un an après la diffusion de sa saison de L'amour est dans le pré, Ben dévoile l'identité de sa nouvelle conjointe. Il s'agit de Laurence Bonneau.

Voyez quelques photos de couple ci-dessous.

« the most beautiful part ; i wasn’t even looking when i found you [traduction libre : la chose la plus belle ; je ne cherchais même pas quand je t'ai trouvé] », écrivaient les deux tourtereaux en accompagnement des images.