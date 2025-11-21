Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Béatrice Picard donne de rares nouvelles sur sa santé

« Merci de penser à moi. Votre affection me touche et m’accompagne toujours. »

Les petits bonheurs de Béatrice
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Se faisant plus rare dans la sphère médiatique, Béatrice Picard a donné de rares nouvelles sur sa santé, cette semaine sur les réseaux sociaux. Marraine du Salon des aînés de Saint-Jérôme depuis 2021, la comédienne s'est exprimée sur ses derniers mois, alors qu'elle se dirige tout doucement vers sa 97e année de vie.

Elle déclare :

« Cher public,

Il y a un moment que je ne vous ai pas donné de mes nouvelles. Le rythme est un peu plus lent qu’autrefois, et certains jours demandent plus de patience… mais ça va, et surtout, ça continue. Je prends chaque journée comme elle vient. Je marche vers mes 97 ans.

Avec le temps des Fêtes qui approche, je repense aux merveilleux souvenirs avec Juliette Huot, surtout à ses cours de cuisine improvisés. Quelle chance! Ses éclats de rire me reviennent encore, comme une petite lumière qui réchauffe le cœur.

Et pour ajouter un peu de joie dans mon quotidien, j’envisage d’adopter un petit chien. L’idée d’une petite boule de poils qui me tiendrait compagnie me fait beaucoup de bien. Qu’en dites-vous? »

Puis, Béatrice s'enquit de dévoiler qu'elle travaille sur un tout nouveau projet. Elle précise qu'elle en fera l'annonce au cours des prochaines semaines. Elle poursuit :

« Je suis aussi heureuse d’annoncer le retour du Salon des aînés de Saint-Jérôme pour septembre 2026. Nous annoncerons la nouvelle porte-parole bientôt. Une camarade de travail que vous aimez.

Merci de penser à moi. Votre affection me touche et m’accompagne toujours.

Avec douceur,

Béatrice »

Vous pouvez voir la charmante photo de Béatrice qui accompagne la publication complète, ci-dessous.

Mentionné dans cet article

Photo de Béatrice Picard
Béatrice Picard

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09