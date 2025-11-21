Béatrice Picard donne de rares nouvelles sur sa santé

Se faisant plus rare dans la sphère médiatique, Béatrice Picard a donné de rares nouvelles sur sa santé, cette semaine sur les réseaux sociaux. Marraine du Salon des aînés de Saint-Jérôme depuis 2021, la comédienne s'est exprimée sur ses derniers mois, alors qu'elle se dirige tout doucement vers sa 97e année de vie.

Elle déclare :

« Cher public,

Il y a un moment que je ne vous ai pas donné de mes nouvelles. Le rythme est un peu plus lent qu’autrefois, et certains jours demandent plus de patience… mais ça va, et surtout, ça continue. Je prends chaque journée comme elle vient. Je marche vers mes 97 ans.

Avec le temps des Fêtes qui approche, je repense aux merveilleux souvenirs avec Juliette Huot, surtout à ses cours de cuisine improvisés. Quelle chance! Ses éclats de rire me reviennent encore, comme une petite lumière qui réchauffe le cœur.

Et pour ajouter un peu de joie dans mon quotidien, j’envisage d’adopter un petit chien. L’idée d’une petite boule de poils qui me tiendrait compagnie me fait beaucoup de bien. Qu’en dites-vous? »

Puis, Béatrice s'enquit de dévoiler qu'elle travaille sur un tout nouveau projet. Elle précise qu'elle en fera l'annonce au cours des prochaines semaines. Elle poursuit :

« Je suis aussi heureuse d’annoncer le retour du Salon des aînés de Saint-Jérôme pour septembre 2026. Nous annoncerons la nouvelle porte-parole bientôt. Une camarade de travail que vous aimez.

Merci de penser à moi. Votre affection me touche et m’accompagne toujours.

Avec douceur,

Béatrice »

Vous pouvez voir la charmante photo de Béatrice qui accompagne la publication complète, ci-dessous.