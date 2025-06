Ariane Moffatt change de look pour l'été

La chanteuse Ariane Moffatt a partagé une photo de sa nouvelle tête sur ses réseaux sociaux.

En effet, alors qu'elle portait des cheveux un peu plus longs depuis quelque temps, elle a décidé d'opter pour une coupe plus courte cet été pour ne pas « gosser » avec ses cheveux dans les festivals.

Voyez la photo dévoilée sur Instagram ci-dessous.

Il faut dire qu'Ariane Moffatt, qui vient tout juste de faire paraître l'excellent album Airs de Jeux, sera très présente sur les scènes extérieures québécoises cet été.

Elle lance le bal le 13 juin prochain au Festival de la chanson de Tadoussac, puis ira ensuite, entre autres, à Trois-Rivières (Festivoix), en Gaspésie (Festival de la chanson de Petite-Vallée), à Baie-Comeau (Festival Eau Grand Air) et à Baie-Saint-Paul, au Festif. Puis, tout l'automne, elle reprendra sa tournée en salles, sillonnant d'autres régions du Québec et ses environs, dont Rivière-du-Loup, Sherbrooke, Québec et Ottawa.