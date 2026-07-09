Après une période de doutes, ce couple de L'amour est dans le pré confirme son amour

Cette semaine, l'agricultrice Ariane et son prétendant Samuel ont fait une déclaration concernant leur relation sur les réseaux sociaux.

« J’ai rencontré cette personne dans un lieu hors du commun, au cours d’une expérience que je n’aurais jamais imaginé vivre. Même après les épreuves, nous avons choisi de laisser une nouvelle chance à notre histoire.

L’aventure a été une expérience intense, remplie d’émotions, de moments magnifiques, mais aussi de défis que peu de gens pouvaient réellement voir. Être exposés, devoir gérer nos sentiments sous le regard des autres et traverser les hauts et les bas de cette aventure n’a pas été facile pour nous. Nous avons eu besoin de prendre du recul, de grandir, de nous éloigner et de nous retrouver chacun de notre côté.

Après quelques temps à avoir pris nos distances, nous avons retrouvé notre chemin. Aujourd’hui, nous sommes amoureux, heureux et reconnaissants de ce que cette expérience nous a apporté 🤍🌾 », écrivent les amoureux en partageant des photos de couple.

Voyez leur publication conjointe au bas de l'article.

Nathan, qui, lui, a vu sa relation développée dans les semaines après les tournages se terminer récemment, disait ceci : « Vos sourire en dise beaucoup 🥹 je suis heureux pour vous mes amis ❤️❤️🌾 ».

Rappelons que nous apprenions récemment que la grande famille de L'amour est dans le pré s'était agrandie, laissant entrer trois nouveaux enfants. Deux d'entre eux sont déjà au monde alors que le troisième est toujours dans le ventre de sa maman.