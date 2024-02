Annie Villeneuve annonce une formidable et surprenante nouvelle

La chanteuse Annie Villeneuve annonce ce jeudi sur ses réseaux sociaux une formidable nouvelle, franchement réjouissante.

En effet, celle-ci confirme être enceinte, et cette nouvelle semble tout sauf prévue.

Elle écrit à ses abonné.e.s : « Parfois, nous nous dessinons un plan pour notre vie, mais celle-ci en décide autrement et nous surprend ! �

C’est donc avec un immense bonheur et une bien grande fébrilité que j’écris ces lignes…

Mon chum et moi attendons un enfant dans les prochains mois.

Et oui ! Y’a un petit bébé qui pousse dans mon ventre ! 🙂

Nous connaissons notre chance, nous profitons de chaque instant.

Allez, ajustons le plan de vie maintenant ! »

Nous offrons nos plus sincères félicitations à Annie et son conjoint et leur souhaitons beaucoup de bonheur pour la suite.

Notons qu'Annie a déjà une fille, Léa, née de sa précédente union avec Guillaume Latendresse.

Rappelons que nous avons pu voir Annie sur scène récemment, dans une réunion de la première cohorte de Star Académie. Revivez ce moment en images ici.