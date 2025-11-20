Accueil
Anne-Élisabeth Bossé pose avec son amoureux pour lancer son nouveau projet

Ils sont magnifiques!

<span style="color: rgb(71, 85, 105);">Tapis rouge de la première du film Les Furies</span>
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mercredi, dans le cadre de la première du film Les furies au Théâtre Maisonneuve, nous avons croisé la comédienne Anne-Élisabeth Bossé, qui tient un rôle d'importance dans la comédie sportive.

Pour l'occasion, elle a défilé au bras de son conjoint, Francis. Les amoureux sont magnifiques, comme vous pouvez le voir avec notre photo ci-dessous.

Anne-Élisabeth incarne Cassandre, alias Paul Pitché, dans Les Furies, la première comédie sportive québécoise au féminin. Waterloo aura désormais son équipe de hockey semi-pro masculine expulsant ainsi les ligues féminines amateures de l’aréna. Pour venger leur temps de glace perdu, une joueuse de hockey impulsive et une impitoyable octogénaire, ancienne championne de derby, ont un plan : recruter les laissées pour compte de la ville et mettre sur pied une équipe de roller derby clandestine. Avec la complicité du Cercle de fermières, elles prouveront que le sport féminin peut aussi soulever les foules et que la sororité est l’ultime acte de résistance.

Mélanie Charbonneau réalise le projet qui met également en vedette Gabrielle CôtéDebbie Lynch-WhiteAurélia Arandi-LongpréFrance CastelJuliette GosselinLyraël DauphinCarmen Sylvestre et plusieurs autres.

C'est à ne pas manquer, dans tous les cinémas du Québec, à compter du vendredi 28 novembre.

Photo de Anne-Élisabeth Bossé
Anne-Élisabeth Bossé

