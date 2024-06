Anick Dumontet célèbre une étape importante pour son fils

Anick Dumontet, que l'on prend plaisir à suivre sur les médias sociaux, partageait hier une étape importante de sa vie de maman. Plus exactement, elle assistait à la graduation de son fils, Simon.

Dans une publication partagée ce jeudi sur sa page Instagram, on peut voir un court portrait de famille (dans lequel Anick et son ex-conjoint entourent fièrement leur garçon vêtu de ses plus beaux habits), suivi d'un tutoriel vidéo. Comme l'animatrice en a l'habitude, elle en profitait pour montrer à ses fans sa technique de mise en beauté appliquée pour l'événement. Retrouvez la vidéo au bas de cet article.

À force de partager ses astuces à travers les bribes de son quotidien, la magnifique femme de cinquante ans est devenue une réelle référence en terme de conseils beauté et inspire de nombreuses personnes à prendre soin d'elles. On aime!

Rappelons qu'un nouveau collaborateur s'est joint aux côtés de l'animatrice de Roue de Fortune cet été pour une édition bien particulière de l'émission de loterie. Plus de détails ici.

Anick était également sur le tapis rouge de Waitress plus tôt cette semaine avec une amie. Voyez sa photo ci-bas.