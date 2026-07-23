Angine de Poitrine au SuperBowl?

Depuis quelques mois, le groupe de jazz Angine de Poitrine est au coeur de toutes les discussions sur la scène musicale québécoise et internationale.

Avec son style éclectique, sa musique unique et l'aura de mystère qui plane encore à ce jour quant à l'identité des deux artistes, l'étoile d'Angine de Poitrine continue de briller et d'intriguer. Autre preuve de cet incomparable succès, la NFL a partagé cette semaine sur ses réseaux sociaux une vidéo bien spéciale, qui indique le début prochain de la nouvelle saison de football américain, prévue en septembre prochain.

Dans la bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessous, on peut d'ailleurs y entendre la chanson « Fabienk » du duo iconique. Sous la publication, plusieurs internautes affirment alors que la firme sportive ne fait jamais « rien pour rien ». Ils laissent sous-entendre que la formation québécoise Angine de Poitrine pourrait donc être au coeur d'un futur événement organisé par la NFL, tel le SuperBowl.

« J'ai tellement hâte de voir Angine de Poitrine au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 😎 »

« Ça serait fou! »

« Angine de Poitrine pour le spectacle de la mi-temps ! »

« De Chicoutimi (Québec) à TikTok (NFL) en un clin d'œil ! Le spectacle de la mi-temps arrive bientôt ! »

Simple coïncidence ou véritable indice? Si la probabilité qu'Angine de Poitrine participe au prochain SuperBowl demeure plutôt faible, leur émergence actuelle sur la scène mondiale fascine et impose fierté. Chose certaine, il nous faudra surveiller les réseaux sociaux du duo afin de ne rien rater des prochains projets du groupe, surtout si la NFL est impliquée...