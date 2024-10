Angèle Dubeau annonce une triste nouvelle

Mercredi, sur ses réseaux sociaux, la musicienne Angèle Dubeau a annoncé une triste nouvelle :

« Mon violon a été un ami fidèle depuis l’âge de quatre ans. Il a coloré ma vie et fut, encore mieux que les mots, mon moyen de m’exprimer. Mais, je devrai, à partir de maintenant, apprendre à m’épanouir sans mon violon. C’est le cœur déchiré que je me retrouve devant l’incapacité physique d’en jouer. Ma main droite, plus précisément mon index, maître de l’archet, a perdu sa sensibilité et est dans un état permanent d’engourdissement. Il faut comprendre que j’ai appuyé, avec pression et précision, au même endroit depuis 58 ans. Le nerf est donc effiloché et bien écrasé. »

Elle ajoute : « J’espère de tout cœur que mon violon continuera de vous émouvoir à travers mes 48 albums. Car ultimement, ce qui m’apaise dans cette étape difficile est de savoir que ma musique continuera de vous accompagner dans vos vies, dans vos petits et vos grands moments. Pour ma part, je resterai toujours cette femme de passion, cette artisane de beauté, et tenterai de continuer de rapprocher les cœurs et les Hommes. Je mettrai mon esprit créateur, mon énergie et mon bagage de connaissances dans mes futurs projets et je vous laisse ici sur ce que j’ai toujours pensé profondément et qui reste ma devise : " La musique est le bien de tous ! " »

On s'imagine que cette nouvelle aura été difficile à accepter pour la violoniste. On lui souhaite de s'épanouir dans de nouveaux projets qui l'animeront autant que sa passion pour le violon.