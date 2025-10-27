André Robitaille partage une adorable photo avec ses deux petits-enfants

Ce week-end, André Robitaille avait « de l'amour plein les bras » alors qu'il a eu la chance de passer du temps de qualité avec ses deux petits-enfants.

Sa petite-fille et son petit-fils sont les enfants de son garçon, David Francke-Robitaille [photo ici].

L'animateur des Enfants de la télé est aussi le père de Lili, qui est actrice.

Alors qu'elle venait à peine d'être admise dans toutes les écoles de théâtre au Québec, la jeune femme a obtenu le rôle de Charlie dans Dumas. Celle-ci a choisi de ne pas aller poursuivre son cursus scolaire pour jouer dans la série de Luc Dionne. Jouer avec Gildor Roy, il y a pire comme école!

