André Robitaille partage une adorable photo avec ses deux petits-enfants

« De l'amour plein les bras ».

Nominations aux 36es Prix Gémeaux
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce week-end, André Robitaille avait « de l'amour plein les bras » alors qu'il a eu la chance de passer du temps de qualité avec ses deux petits-enfants.

Sa petite-fille et son petit-fils sont les enfants de son garçon, David Francke-Robitaille [photo ici].

Voyez la photo du grand-papa avec les deux adorables bambins au bas de l'article.

L'animateur des Enfants de la télé est aussi le père de Lili, qui est actrice.

Alors qu'elle venait à peine d'être admise dans toutes les écoles de théâtre au Québec, la jeune femme a obtenu le rôle de Charlie dans Dumas. Celle-ci a choisi de ne pas aller poursuivre son cursus scolaire pour jouer dans la série de Luc Dionne. Jouer avec Gildor Roy, il y a pire comme école!

Précisons que ce mercredi aux Enfants de la télé, c'est l'Halloween. Sébastien Diaz, Cynthia Wu-Maheux, Christian Page, Robin Aubert, Yves P. Pelletier et Patrick Senécal viendront jaser d'horreur et de mystères au petit écran.

André Robitaille

