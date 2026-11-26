Amélie a quitté l'aventure d'OD Panama rapidement, mais elle n'est pas en reste puisque l'amour l'attendait au Québec peu de temps après.

En effet, maintenant que la finale d'Occupation Double est terminée, la jeune femme a dévoilé des photos d'elle en compagnie de son nouvel amoureux sur ses réseaux sociaux.

Voyez des photos dans sa publication au bas de l'article.

Sur TikTok, l'entrepreneuse en esthétique a aussi partagé une vidéo dans laquelle elle fait découvrir à ses abonnés l'immense suite à l'hôtel Vogue dans laquelle elle a séjourné pour son anniversaire.

La chambre comprend même un sauna! Découvrez le tout ci-dessous ainsi qu'une vidéo du couple au restaurant qui a fait craquer bien des internautes sur les réseaux sociaux.

Amélie célèbre ses 29 ans.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur au nouveau couple!

Rappelons que vous pourrez revoir Amélie à L'heure de vérité, ce dimanche à 18 h 30, sur les ondes de Noovo.