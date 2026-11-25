La comédienne Amélie B. Simard annonce aujourd'hui le décès de sa mère, deux mois après avoir reçu le diagnostique d'un cancer fulgurant. On se souvient qu'elle avait d'ailleurs partagé cette terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Elle livre donc un hommage touchant à celle qui lui a donné la vie, accompagné de clichés de souvenirs heureux. Voyez les photos ci-bas.

« 24.11.26 🕊️

J’ai pas les mots maman, mais je vais essayer.

Il y a seulement deux mois, tu étais assise avec tes 4 filles, collées l’une contre l’autre sur une civière à l’urgence et on venait de recevoir ton diagnostic de cancer foudroyant. Deux mois ont passé seulement.

Et malgré les malgré, les douleurs, le mal pur et dur, tu as continué d’être dans la gratitude, de nous rappeler de remercier à chaque instant, de dire à tes 4 filles à quel point tu étais chanceuse et choyée par les cadeaux que la vie te donnait.

Tu ne voulais pas partir. Tu aimais vraiment la vie, papa et tes filles plus que tout au monde.

Tu aimais faire les plus beaux bouquets de fleurs et danser, depuis toujours, la danse faisait partie de toi.

Toi, ma ballerine. Tu nous a porté les quatre dans ton ventre et tout au long de ta vie. Toujours là, sans exception, sans condition.

Je n’ai pas de mot pour décrire ta grandeur d’âme. Ta grâce. Ave Maria comme dirait papa. Le fort de la famille vient de nous quitter.

Maman, ma douce maman, je te souhaite la plus belle envolée qui soit. Je sais que ta douceur infinie parviendra à nous bercer d’en haut. J’entendrai ton « fais confiance mon bébé » quotidien dans mon cœur.

je t’aime. plus que tout. pour la vie. à l’infini. ça va jamais changer. je t’aime jusqu’à l’amour maman.

Merci à tout le personnel, les anges de la @maisonsourcebleue de nous avoir accompagné et de nous avoir permis de dire au revoir à notre maman avec tant de dignité jusqu’au dernier souffle. On a senti votre amour et votre bienveillance jusqu’à la toute fin. 🤍🤍🤍🤍🤍 »

Showbizz.net tient à offrir ses plus douces pensées à Amélie ainsi qu'à toute sa famille et les proches. Que vos souvenirs à ses côtés la gardent vivante à jamais dans vos coeurs.