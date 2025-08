Cette semaine, la photo promotionnelle d'OD Chypre a été publiée sur les différents réseaux sociaux de l'émission.

On apprenait d'ailleurs sur cette image que les candidats de la nouvelle édition de la téléréalité seront dévoilés le lundi 11 août prochain. C'est donc à ce moment que ceux-ci s'envoleront vers le Moyen-Orient, avec les deux animateurs et l'équipe de production, pour le début des tournages.

Mais, outre la célébration du début de cette nouvelle aventure que les téléspectateurs ont déjà hâte de découvrir, un commentaire a été soulevé assez souvent par les internautes pour qu'Alicia Moffet doive faire une publication sur Instagram pour mettre les choses au clair.

« By the way, avis à tous mes petits cr*ss de trolls de l'internet. La photo ici ci-dessous, ma jambe est derrière un cube qui a un drap dessus sur lequel Fred est assis. Non, ce n'est pas une erreur de Photoshop et non, je n'ai pas une jambe plus petite que l'autre. OK? ».

Tenez-vous le pour dit!

Notons que le premier gala d'Occupation Double Chypre sera diffusé le dimanche 7 septembre à 18 h 30. Les quotidiennes débuteront dès le lendemain à 18 h 30. En ce qui concerne les Vendredis OD, la première émission sera présentée le 12 septembre à 18 h 30.