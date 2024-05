Alexandre Barrette proposera bientôt un nouveau podcast. Celui-ci s'intéressera aux peines d'amour.

Il décrit son projet ainsi : « Comme n’importe qui, je suis déjà passé par là et j’ai la rupture assez rude. Comme le sujet m’interpelle et que j’ai le sentiment qu’il peut intéresser certaines personnes qui sont la dedans, j’ai décidé de m’entretenir avec différentes personnes qui viennent me raconter leur pire peine d’amour! Avec du recul sur cette période, y’a du drôle, y’a du constructif, y’a même du beau! »

Afin de convaincre les internautes à son projet, il a tourné une petite vidéo teaser avec son ex-copine, Catherine Brunet. Dans celle-ci (que vous pouvez voir au bas de l'article), la comédienne lui dit : « La grosse faille dans notre vie sexuelle, c'est que j'amais pas ça, t'sais quand tu... ». Évidemment, on veut connaître la suite de cette phrase!

Rappelons qu'Alexandre Barrette et Catherine Brunet se sont séparés en 2015. Il décrivait sa rupture ainsi dans une publication sur ses réseaux sociaux en 2017 : « Un round avec GSP.

Un osti de long serpent à «Serpent et Échelles».

Un «Check Engine» sur le cœur.

Une période de dompe royale.

Pas dormir la nuit, jamais manger. Et une fois de temps en temps, m’enfiler une pizza pochette. Essayer d’aller au gym mais être tellement décalissé que je me ramassais à faire du rameur. Le rameur : l’appareil cardio des gens louches.

Je ramais tellement pas vite. Des fois je tombais dans la lune, j’arrêtais de ramer.

Être immobile sur une chaloupe l’été en plein milieu d’un lac, t’as l’air de profiter de la vie.

Être immobile sur un rameur au gym. T’as l’air d’un osti de freak.

Les entraineurs de gym sont pas outillés pour gérer un gars qui a les yeux plein d’eau, immobile sur le rameur.

Dans une compétition d’aviron, j’aurais terminé en avant dernière position. Tout juste devant le canard mort. »

Parmi les invités d'Alexandre Barrette, il y aura entre autres Mariana Mazza, une autre ex-copine de l'humoriste, ainsi que son amie et collègue à la radio Genevieve Hebert-Dumont.