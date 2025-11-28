Alexandra Diaz donne des nouvelles encourageantes sur sa santé

Il y a quelques semaines, l'animatrice et gourmande assumée Alexandra Diaz annonçait une mauvaise nouvelle sur sa santé, à savoir qu'elle souffrait d'une rare forme du cancer du manteau, un type particulièrement agressif de lymphome non hodgkinien qui se développe à partir des lymphocytes B.

Depuis, la pétillante femme partage des nouvelles à « sa centrale » sur les réseaux sociaux », mue par l'amour insufflé par les internautes. Ce vendredi, celle-ci a d'ailleurs annoncé une grande nouvelle concernant sa santé, soit qu'elle était officiellement rendue à la moitié du parcours de chimio. Éternelle optimiste, celle-ci a écrit, dans une story sur Instagram :

« Dans ma tête, je suis dans un aéroport et j'attends confortablement l'embarquement pour le Chili. Je vais voir ma famille, prendre un pisco sour dans le jardin de la maison de ma grand-mère avec toute la famille réunie. Et qui ne se gêne pas pour niaiser avec amour mes cheveux de boîte à lettres. »

Alexandra fait ici référence à la perte de cheveux causée par les traitements médicaux, qui l'ont incité à opter pour une perruque, fraîchement arrivée. Dans un texte sur sa page sociale, la femme d'affaires précise :

« J’ai reçu mes cheveux par la poste. 👩🏽‍🦱 💌C’est fou la puissance d’une image qui te ressemble un peu, beaucoup.

Hier soir, Victor, mon frérot a accepté avec toute sa douceur et son habilité avec le clipper, la mission intime de raser les deux, trois petites mèches de cheveux qui s’accrochaient encore. Je n’ai pas regardé le résultat. Pas parce que je fuis, mais parce que je veux le faire dans un moment où je serai prête à ressentir. Ce parcours m’apprend enfin à ne plus balayer mes émotions sous le tapis, mais à les vivre pour vrai, et à mon rythme. Je sais que je vais m’habituer. Grâce à cette perruque, on va se le dire, on n’y voit que du feu. J’aurai amplement le temps de normaliser le coco ou pas. »

Découvrez la publication complète ci-dessous.

Alex s'exprime ensuite sur le déroulement de la 3e chimio, qui s'est apparemment déroulée mieux que prévu :

« C'est la première chimio de 3 où je ne suis pas hospitalisée. C'est un monde de différence pour moi. On avance bien, mon corps collabore bien. 🙏🏽 On a tous un petit rideau. J'ai tiré le mien et j'ai DORMI tout le long grâce au Benadryl. Diana l'infirmière m'a réveillée et dit c'est fini. Babaille. C'est la plus douce chimio que j'ai reçu. Le corps s'adapte. C'est fou. »

On ne souhaite que le meilleur à Alexandra, de même qu'une guérison rapide. On vous invite d'ailleurs à consulter le site web de la principale intéressée ici, pour découvrir sa campagne « Mes livres pour nourrir la recherche ».