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Alexandra Diaz change de tête et c'est magnifique!

Elle ne ressemble plus à ça.

Sur la photo : Alexandra Diaz
Zachary Barde
Par Zachary Barde
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L'an dernier, à l'orée d'un rude hiver, l'animatrice Alexandra Diaz annonçait à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu'elle était atteinte d'une forme rare du cancer du lymphome du manteau. Aujourd'hui en rémission, après plusieurs traitements de chimiothérapie, Alexandra amorce un nouveau chapitre dans sa vie, et elle s'avère très inspirante, avouons-le!

Elle est récemment passée chez le coiffeur de plusieurs stars, Max Gourgues, pour s'offrir une nouvelle tête. Avec une teinte plus foncée et une coupe affinée plus affirmée, la coiffure Alex 2.0 lui va à ravir et pourrait bien lui faire apprécier cette période de transition.

Voyez le résultat final en bas de cet article.

Après avoir perdu tous ses cheveux, Alex révèle à son coiffeur être en perte d'identité, souhaitant que ce dernier « rock » ses cheveux courts. « Tu m'as amené dans une étape d'acceptation » affirme la principale intéressée, pour un rendez-vous capillaire beaucoup plus touchant que ce à quoi on aurait pu penser. Alex, tu rock!

Côté professionnel, Alexandra Diaz poursuit sa mission culinaire sur les réseaux sociaux et dans ses livres, où elle nous initie à sa passion pour le air fryer. Vous pouvez la suivre ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Alexandra Diaz
Alexandra Diaz

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