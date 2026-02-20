Accueil
Voici quand sera annoncé la programmation 2026 du Festival d'été de Québec

Nous avons tellement hâte de découvrir ce qui sera proposé!

Image de l'article Voici quand sera annoncé la programmation 2026 du «Festival d'été de Québec »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

C'est le mercredi 11 mars à midi (12 h) que l'organisation du très attendu Festival d'été de Québec dévoilera sa programmation pour sa 58e édition qui, nous en sommes certains, sera formidable.

Au même moment, la mise en vente des passes s’ouvrira au grand public. La Prévente exclusive aux membres Desjardins aura lieu la veille, le mardi 10 mars, à 12 h (midi).

Petit changement cette année : les passes Zone avant-scène, Zone Signature Bell et Jardin seront mises en vente en même temps que les passes d’admission générale, lors de la vente officielle du 11 mars à midi.

Pour le moment, il y a très peu de rumeurs quant à ce qui pourrait nous être présenté, outre les noms de The Lumineers et Lord Huron.

Le Festival d'été de Québec (FEQ) présenté par Bell en collaboration avec Coors Light, aura lieu du 9 au 19 juillet 2026. Une expérience signée BLEUFEU.

D'ailleurs, sachez que Bleufeu travaille à briser l'isolement, en remettant 0,50$ par passe ou billet vendus pour ses événements et spectacles à des organismes locaux qui œuvrent pour briser l'isolement, parce qu'assister à un spectacle a un effet positif sur la vie d'une personne seule.

