Voici le projet de Klara Martel-Laroche de Quel talent! avec Serge Denoncourt

La soliste Klara Martel-Laroche a brillé dans le cadre de la deuxième saison de Quel talent, assez pour lui permettre de se rendre jusqu'en finale.

Si elle n'a pas remporté la compétition, elle a toutefois reçu les commentaires élogieux du metteur en scène Serge Denoncourt, qui lui a demandé officiellement de se joindre à lui pour une tournée aux États-Unis. Il n'avait pas menti...

Voilà que Klara Martel-Laroche dévoile ce fameux projet sur ses réseaux, qui lui permettra de se faire connaître chez nos voisins du Sud.

Il s'agit de la comédie musicale Bernadette, dans laquelle elle interprétera deux rôles plutôt qu'un, soit Madame Pailhasson et Louise Soubirous.

Dans Bernadette, le public est invité à découvrir le Lourdes du XIXe siècle, où Bernadette, sa famille et ses proches traversent une période tumultueuse marquée par l'incrédulité, les interrogations et l'émerveillement.

Sur ses réseaux sociaux, Klara écrit (traduction libre de l'anglais) : « Lancer l'année 2026 avec ma toute première tournée américaine - on commence en février à Chicago, mise en scène par l'incroyable Serge Denoncourt! Après le succès de Bernadette en France, je me joins à la distribution de la version anglophone. Je suis tellement reconnaissante de cette opportunité. Incarner deux rôles plutôt qu'un m'apparaît comme une formidable façon de célébrer tous les efforts que j'ai mis dans mon anglais dans les dernières années! »

Nous la félicitons chaudement pour cet accomplissement! Il ne fait aucun doute que celle-ci saura briller sur ces scènes américaines et séduire ce nouveau public à son tour.

En outre, pour ceux et celles qui aimeraient l'entendre chanter, elle sera sur scène à Montréal du 16 au 20 décembre à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, pour le récital inspiré de Bernadette, The Musical, toujours sous la direction de Serge Denoncourt. Les détails à propos d'Un moment avec Bernadette se trouvent ici.