Voici le prochain projet musical de Mia Tinayre

Si beaucoup l'attendaient au détour de l'Eurovision, c'est pourtant dans une toute autre avenue que la jeune étoile Mia Tinayre brillera, dès l'an prochain. C'est effectivement avec une joie non dissimulée qu'on apprend que la plus récente gagnante de Star Académie sera bientôt mise en vedette dans un nouveau spectacle rendant hommage à une légende de la chanson française.

Dans « Piaf et Aznavour : les grandes chansons », Mia et Sam Champagne, que plusieurs ont découverts lors de la plus récente saison de La Voix, l'hiver dernier, offriront au public une expérience hors du commun. Ils seront entourés d'un groupe de musiciens pour interpréter les grands classiques de Charles Aznavour et d'Édith Piaf, qui se sont eux-mêmes côtoyés au cours des années 40.

Dès l'automne 2027, le nouveau duo sillonnera les salles du Québec, de la Place des Arts au Théâtre Maisonneuve, dans l'espoir de faire revivre aux Québécois l'effervescence des cabarets et « les nuits empreintes de poésie ».

Les intéressés peuvent d'ores et déjà commander des billets sur le site de GFN Productions. C'est ici.

Mia n'est d'ailleurs pas étrangère aux spectacles de nature symphonique, elle qui a rejoint la troupe de Marc Hervieux pour une série de représentations autour du répertoire du grand Frank Sinatra. Il faut dire que la voix et la présence scénique de Mia se conjuguent fort bien aux mélodies d'autrefois, elle qui ne recule devant aucun défi pour nous ensorceler de son unique gabarit vocal.

Nous avons bien hâte de découvrir cette nouvelle proposition artistique, qui mettra en valeur deux talents uniques qui n'ont pas fini de nous surprendre!