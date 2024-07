Plus sérieusement, Brière explique : « Le défi, c'est de permettre à des interprètes multiples maintenant, parce qu'il [Michel Courtemanche] était tout seul, de dire, on est plusieurs, à leur façon à eux, avec leur folie à eux, leur créativité à eux, de se réapproprier des grands classiques que Michel a créés. »

« Se réapproprier l'œuvre colossale de Michel Courtemanche et la transformer à sa manière », là était le plus grand défi de Daniel Brière dans la création du spectacle Michel! L'expérience comique. Le metteur en scène, qui connait très bien l'humoriste depuis leurs années à Caméra café , rigole aussi, en disant devant son grand ami : « Le plus dur, c'est de l'endurer! ».

Sept interprètes se relaient pour recréer les steppettes de l'artiste au succès international : Alex Trahan, Vanessa Kneale, Philippe Thibaudeau, Clément Chaboche, Uga Dario, Gabriela Jovian-Mazon et Annick Prémont. L'auteur des numéros était impliqué à titre de mentor et conseiller, tout au long de la création.

Certain de ses numéros, comme l'haltérophile et la claustrophobe, il les a faits plus de 2000 fois sur scène, prouvant leur efficacité. « J'étais plus capable, moi », lance Courtemanche. Mais visiblement, ça marchait encore! Il semble donc heureux de voir qu'ils seront encore présentés, mais livrés par d'autres talents. « Les trucs que j'étais tanné... ils sont dans le show! »

En répétition, on retrouve déjà un jeune Michel (Alex Trahan) très attachant. Les scènes qu'il nous a été donné d'apercevoir, par leur imprévisibilité, leurs sons cartoonesques, les expressions clownesques des personnages et par les effets visuels, ont su obnubiler notre attention. Avec sa télécommande, le garçon contrôle ses personnages, rembobine les scènes et les avance en accéléré ou au ralenti. Les acteurs font un boulot impressionnant et extrêmement physique à jouer leurs extraits au rythme des commandes et voir des culbutes à reculon, c'est impressionnant, pour les petits, comme pour les grands. Si on part à la rencontre de personnages loufoques, tout droit sortis de films en plongeant dans l'imaginaire du petit, d'autres scènes nous aident à comprendre d'où il vient et ce qu'il a traversé. Ça promet du rythme, tout comme de l'émotion et de la sensibilité.

Voyez ci-dessous quelques segments vidéo de notre passage en répétition de Michel! L'expérience comique.

Retrouvez plus de détails et toutes les dates de spectacle, sur le site de l'événement.