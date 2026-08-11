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Vidéo : Un stunt spectaculaire pour Les Misérables à la Porte Saint-Jean à Québec

De toute beauté!

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mardi, à 17 h, les comédiens principaux de la comédie musicale Les Misérables sont débarqués à la Porte Saint-Jean, à Québec, afin d'offrir une prestation surprise aux touristes et curieux des environs.

Ils ont interprété la pièce « À la volonté du peuple » en brandissant fièrement leurs drapeaux. Il faut dire que la Vieille-Capitale offre une toile de fond exceptionnelle pour cette histoire du XIXe siècle. L'émotion y était certainement!

Voyez notre vidéo en entête de l'article.

Le texte se poursuit sous l'image.

Inspiré du roman de Victor Hugo, le spectacle-évènement raconte l’histoire bouleversante de Jean Valjean, un ancien prisonnier traqué sans relâche par l'impitoyable inspecteur Javert. Sur son chemin, il croise Fantine, une ouvrière brisée par la misère, à qui il promet de veiller sur sa fille, Cosette.

Klara Martel-Laroche interprète Fantine, Alex Gaumond est Jean Valjean, Dominique Côté personnifie Javert alors que Debbie Lynch-White joue Madame Thénardier.

Les Misérables est présenté au Grand Théâtre de Québec jusqu'au 22 août. Procurez-vous des billets ici.

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