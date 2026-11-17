Cette semaine, nous apprenions que la chanteuse Véronique Claveau serait de la distribution de la comédie musicale La Belle et la Bête, aux côtés d'Audrey-Louise Beauséjour et Jason Roy Léveillée.

Elle interprètera Madame Samovar. Gouvernante bienveillante du château, transformée en théière magique par le sortilège qui frappe la Bête et tous ses serviteurs, elle veille sur Belle avec une tendresse toute maternelle et devient le phare de cette maisonnée enchantée.

C’est à elle que revient l’honneur d’interpréter « Histoire éternelle », la chanson récompensée d’un Oscar, d’un Golden Globe et d’un Grammy, et l’un des moments les plus attendus du spectacle.

« Ce rôle est un véritable cadeau! Quand on me l’a proposé, j’étais tellement heureuse, car ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’incarner un objet vivant, mais surtout de faire partie d’un aussi grand classique de Disney. Retrouver Audrey-Louise après avoir partagé la scène avec elle dans Titanique et avoir le bonheur de jouer aux côtés de Jason, qui est un très grand ami dans la vie, rend cette aventure encore plus spéciale. J’ai aussi très hâte de m’amuser avec ce personnage et de retrouver le public dans un rôle bien différent de ceux que j’ai eu la chance d’interpréter jusqu’ici. J’ai vraiment hâte de plonger dans cet univers magique! », a indiqué Véronique Claveau.

Rappelons que cette dernière a brillé tout l'été dans la parodie musicale Titanique dans laquelle elle personnifiait une Céline Dion qui racontait l'histoire du Titanic comme si elle avait été présente sur le navire lors de son naufrage. Révélée au grand public à Star Académie en 2004, on a aussi pu voir Véronique Claveau dans les comédies musicales Hairspray et Annie ainsi que dans Revue et corrigée du Théâtre du Rideau Vert. Elle y sera d'ailleurs de retour en décembre.

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