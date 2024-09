Véronic DiCaire termine sa tournée en grand

Dans une mise en scène de Josée Fortier, la chanteuse caméléon, accompagnée de six danseurs et quatre musiciens, propose des numéros audacieux qui démontrent à la fois sa grande souplesse vocale... et corporelle. L'énergie de Véronic ne diminue jamais tout au long du spectacle, tellement qu'on en vient à se demander où elle trouve la force de danser et de chanter avec autant d'intensité, sans s'essouffler, pendant deux heures. Elle est épatante!

Véronic DiCaire promenait sa plus récente tournée Showgirl depuis 6 ans maintenant (avec une pause imprévue de deux ans en plein milieu pour cause de pandémie mondiale) au Québec et en France. Afin de souligner la fin de cette aventure, ComediHa! a décidé d'offrir une représentation spéciale et unique de ce spectacle flamboyant à la Salle Albert-Rousseau, qui serait filmé pour une future diffusion sur TVA.

Son spectacle, qui sera présenté au petit écran en décembre, rejoint toutes les générations. De Charlotte Cardin à La Bolduc, en passant par Ginette Reno, Cyndi Lauper, Édith Piaf, Safia Nolin, La Bolduc et Lady Gaga, elle imite les plus grandes voix féminines de la chanson avec une maîtrise irréprochable. En plus de chorégraphies renversantes, Véronic propose des numéros plus humoristiques où, par exemple, elle imagine des « matchs imparfaits » entre une chanson et un artiste. Ainsi, on peut entendre Safia Nolin interprété « Y’a d’la joie » de Charles Trenet ou Mireille Mathieu entonner « J'aime ta grand-mère » des Trois Accords.

Cette version revisitée de son spectacle s'est terminée par un clin d'oeil à Céline Dion alors que la chanteuse salue le courage de ces femmes qui ont continué d'exercer leur métier, même au détriment de leur santé, parce que, pour elles, « The Show Must Go On ».

Le spectacle Véronic DiCaire - En spectacle sera présenté à TVA en décembre prochain.

Après avoir vu celui-ci, on comprend pourquoi Star Académie s'est tournée vers Véronic DiCaire pour être sa nouvelle professeure de chant. Répétons-le, elle est épatante!