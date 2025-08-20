Une première pièce de théâtre pour François Pérusse

Ce mercredi, nous apprenons que François Pérusse présentera bientôt sa première pièce de théâtre.

Boulevard Pérusse raconte l'histoire d'une famille québécoise à la tête d'une entreprise multinationale, qui invente et fabrique pratiquement tout… de manière totalement écologique. Mais l'entreprise fait face à une crise. Une de ses usines est prise en otage dans un pays dirigé par un dictateur. La compagnie et le ministre québécois du Commerce se mobilisent, tandis qu'un employé en fuite vient alerter la famille : des vies sont en jeu. Il faut agir, et vite.

Il faut s'attendre à tout : des portes qui claquent, des situations impossibles, des quiproquos, des jeux de mots tordus, des débordements dans le scénario et les dialogues, des personnages surgis de nulle part.

Bien qu'il ne soit pas sur scène physiquement, François Pérusse demeure omniprésent : il signe toute l'ambiance sonore du spectacle, de la musique aux effets sonores, en passant par les voix hors champ.

Les fans de la première heure seront aussi heureux d'apprendre qu'on nous promet quelques clins d'oeil discrets à des personnages bien connus.

L'identité du metteur en scène et des comédiens sera dévoilée sous peu.

Boulevard Pérusse débarquera au Théâtre Lionel-Groulx de Ste-Thérèse le 11 juillet 2026. Procurez-vous des billets ici.