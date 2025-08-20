Accueil
Séries et télé
Publicité
Spectacles

Une première pièce de théâtre pour François Pérusse

Pour l'été 2026.

Sur le tapis rouge du film <em>Les scènes fortuites</em>
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce mercredi, nous apprenons que François Pérusse présentera bientôt sa première pièce de théâtre.

Boulevard Pérusse raconte l'histoire d'une famille québécoise à la tête d'une entreprise multinationale, qui invente et fabrique pratiquement tout… de manière totalement écologique. Mais l'entreprise fait face à une crise. Une de ses usines est prise en otage dans un pays dirigé par un dictateur. La compagnie et le ministre québécois du Commerce se mobilisent, tandis qu'un employé en fuite vient alerter la famille : des vies sont en jeu. Il faut agir, et vite.

Il faut s'attendre à tout : des portes qui claquent, des situations impossibles, des quiproquos, des jeux de mots tordus, des débordements dans le scénario et les dialogues, des personnages surgis de nulle part.

Bien qu'il ne soit pas sur scène physiquement, François Pérusse demeure omniprésent : il signe toute l'ambiance sonore du spectacle, de la musique aux effets sonores, en passant par les voix hors champ.

Les fans de la première heure seront aussi heureux d'apprendre qu'on nous promet quelques clins d'oeil discrets à des personnages bien connus. 

L'identité du metteur en scène et des comédiens sera dévoilée sous peu.

 Boulevard Pérusse débarquera au Théâtre Lionel-Groulx de Ste-Thérèse le 11 juillet 2026. Procurez-vous des billets ici.

Mentionné dans cet article

Photo de François Pérusse
François Pérusse

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18