Une marée de chapeaux et ponchos pour accueillir la sensation Chris Stapleton à Lasso

Sur le coup de 21 h 20, l'auteur-compositeur-interprète a fait son entrée sur scène, accompagné de cinq musiciens, pour nous en mettre plein la vue et les oreilles. Devant lui se dressait une marée humaine, faite de chapeaux de cowboys et de ponchos pour contrer la pluie, qui s'est avantageusement faite discrète à partir de ce moment. Lui-même était affublé de son traditionnel chapeau, qui couvrait sa longue chevelure, à hauteur de sa proéminente barbe.

Plus tôt en soirée, Dean Brody avait bénéficié d'un heureux éclairci, lui qui a offert un segment particulièrement excellent. Suivaient les Brothers Osborne, tout aussi talentueux, qui ont déployé leur maestria autant à la voix qu'à la guitare. En après-midi, Elle King, fille du comédien Rob Schneider, avait fait lever la foule avec sa fougue et sa voix unique. La table était bien mise pour recevoir Chris Stapleton, qui ne s'est pas fait attendre.

La nouveauté « White Horse » a permis au chanteur de lancer le bal, la pédale au plancher. Pendant la soirée, les adeptes ont eu droit à tous les plus grands succès du country man, qu'on pense à « Parachute », « Second One to Know », « Starting Over », « Millionnaire », « Arkansas » et plusieurs autres. Celui-ci s'est aussi permis une reprise magnifique de la chanson « Freebird » de Lynyrd Skynyrd, alors que sa voix envoûtante et si juste enveloppait le parterre bondé.

La foule était joyeuse et dodelinait au rythme des chansons. Pendant tout la soirée, Chris Stapleton ne s'est pas montré très loquace, y allant seulement des quelques civilités habituelles. Pouvait-on lui en vouloir? Non, puisqu'il a laissé toute la place à la musique qui, elle, était parfaite. Il avait en outre averti la foule en début de soirée : « Vous êtes beaucoup ce soir. Merci d’être là et de nous recevoir. On va parler peu et garder le plus de temps possible pour chanter. »

Certes, il ne s'agit pas du soliste le plus enjoué de tous, mais Chris Stapleton a un talent extraordinaire et c'est ce qui reste avec nous après ce superbe spectacle en plein air à Lasso. Évidemment, celui-ci avait conservé son plus grand succès pour la finale, « Tennessee Whiskey », chanté en choeur par un public conquis.